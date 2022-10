Critica Gallardo debates parlamentarios y afirma que la oposición no escucha o le juega al tío Lolo"

Para el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, los debates parlamentarios en el Congreso de la Unión y el Senado de la República se han convertido en "luchas estériles" con una "oposición que a veces no escucha o no quiere escuchar o le juega al tío Lolo", lo cual no lleva a nada.

Afirmó que su administración se ha dedicado a trabajar de una manera muy distinta, ya que hoy en día su debate no es en las cámaras legislativas, sino en las calles con la gente, "estamos llegando casa por casa, comunidad por comunidad, colonia por colonia, municipio por municipio, debatiendo con la gente".

Lo anterior lo expresó durante la inauguración de la reunión de los integrantes del Partido del Trabajo de los estados que integran la segunda Circunscripción Electoral Federal, a quienes les pidió regresar a las bases: "ahí es donde está la batalla".

Al ser cuestionado sobre el papel de la oposición a nivel estatal, el mandatario expresó que en San Luis Potosí no se vive el mismo panorama, ya que actualmente se vive paz política y social.

Agregó que la oposición a nivel local ha entendido que es mejor trabajar por el estado, razón por la cual están unidos "por el bien de San Luis Potosí".