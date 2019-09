Critica MSF cierre de programas corrompidos

Ha habido cancelación de programas como el Seguro Popular, que es un gran medio establecido en el sexenio federal de Vicente Fox Quesada por medio del entonces titular de Secretaría de Salud, Julio Frenk Mora, y dio servicio a miles y miles de personas de escasos recursos, pero si bien no se niega que hay cosas que pudieran estar mal, no era necesario cerrar el programa sino corregir los casos donde pudiera haber corrupción, informó el ex gobernador del estado Marcelo de los Santos Fraga.

Comentó que para explicar el error del actual gobierno, es necesario remitirse a las palabras del propio Julio Frenk Mora, en el sentido de que no se debe negar que haya cosas que están mal, pero la obligación del gobierno de México es arreglarlas.

Dijo que no niega que pudiera haber corrupción, pero si la hay, entonces el gobierno debe combatirla, y no eliminar un programa que en realidad ha sido noble para millones de mexicanos.

Precisó que por ejemplo, el actual gobierno federal ha eliminado otros programas indispensables para la sociedad, tales como las guarderías y muchos apoyos de carácter social que eran de por sí necesarios para paliar situaciones apremiantes de las clases sociales más necesitadas.

Comentó que por esa causa, los electores se deben poner abusados en el próximo proceso electoral y no permitir que el Morena repita en los cargos de elección popular, y que un contrapeso sea el integrante dominante de la Cámara de Diputados.

Explicó que se necesita que el Partido Acción Nacional tenga la oportunidad de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, para que sea un verdadero contrapeso del actual gobierno federal, y aseguró que el partido blanquiazul está unido y pondrá a sus mejores hombres y sus mejores mujeres en las candidaturas para cargos de elección popular, tanto en el congreso local como en el federal. "Morena no debe volver a ganar el congreso federal".