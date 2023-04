Pide Galindo a AMLO que la Federación se encargue del ducto del Realito

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos se pronunció por que el Gobierno Federal atraiga la administración del acueducto de la presa El Realito, con el fin de que termine con el problema de las fallas.

Dijo que además de la falla reportada que tiene paralizado ya 7 días el abastecimiento de agua, hay un reporte todavía no oficial de que apareció una nueva falla en el acueducto.

Informó que en una concesión puede cambiarse el mecanismo jurídico, y la Federación lo puede administrar sin ningún problema jurídico en caso de que así lo determine.

"A mí me da mucho gusto que el tema lo esté abordando directamente el presidente de la república... si el presidente nos comunica a los potosinos que no va a faltar agua es una buena noticia que yo aplaudo sin lugar a dudas".

Comentó que el presidente tiene más información que el propio alcalde.

"Sin embargo, yo no voy a dejar de prepararme... yo voy a seguir haciendo un llamado a la población, independientemente de que el El Realito abastezca o no el agua, hay que seguir ahorrando, y hay que seguir trabajando en ello, y yo voy a seguir en ese empeño... Eso no veo que lo esté minimizando y eso es muy importante".

Precisó que se habla ya de una gran cantidad de problemas "y si ya está en su agenda el asunto, pues para mí qué bueno... y si a mí me preguntan que qué le pediría al Gobierno Federal o al presidente de la República, pues que entren en control del acueducto, porque mañana pueden reparar la presa pero hoy tenemos un séptimo día de que el ducto está dañado y además, ya nos llegaron más datos de que que hay otra fuga que no han detectado oficialmente".