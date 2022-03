Critica R. Konishi que PRI cayó en "trabajo cupular"

Ante la afirmación del diputado priísta Alejandro Leal Tovías, quien reconoció que su partido se encuentra debilitado y con la posibilidad de perder el registro, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado exintegrante de esa fuerza política, coincidió con su excompañero de bancada.

Expuso que uno de los aspectos que impactó de forma negativa en el PRI fue alejarse de la ciudadanía, como reconoció Leal Tovías, y advirtió que cuando se dejan de promover iniciativas para favorecer a la población se cae en un "trabajo cupular".

Dijo que, así como se reconoce el papel y aportaciones del PRI en la historia del país, también debe haber la serenidad y madurez política de admitir la situación que se vive en la actualidad.

"Generacionalmente hablando, nosotros no nos pudimos dar el lujo de esperar que ese ciclo se revierta. Yo en gran medida comparto las declaraciones que hizo el exsecretario general de gobierno, diputado actual y coordinador del PRI, de la radiografía que se tiene del Partido Revolucionario Institucional", explicó Ramírez Konishi.

Agregó que él no renunció a la militancia priista por despecho o enojo, pero argumentó que optó por ser congruente en su crecimiento y desarrollo político personales.

"No es que no me hubieran dado una candidatura, un puesto o algo, no. Se tomó la decisión por un serio análisis, una introspección y una visión de hacia dónde queremos llegar como generación en este momento en la política", concluyó.