Critica Salud organización de fiestas para propiciar la "inmunidad de rebaño"

"No vale la pena perder a un ser querido porque se te ocurrió que si te enfermas vas a poder hacer una vida normal, afuera la vida no va a ser normal, no porque hagas hoy una fiesta en casa mañana se va a abrir el antro o el parque, eso no va a suceder jóvenes, tenemos que ir abriendo de manera paulatina y segura", advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Al ser cuestionada sobre fiestas que se organizan para propiciar contagios y generar la llamada "inmunidad de rebaño", recordó que los asistentes podrían contagiar a sus padres o abuelos y generar incluso que fallezcan.

"Lo único que va a suceder es que te van a aislar 14 días de manera estricta en tu domicilio, pondrás en riesgo a tus familiares que también estarán aislados, luego otros 14 días para verificar que no estén contagiando y en lugar de aspirar a una normalidad tendrán un aislamiento domiciliario, si se llegan a presentar complicaciones, una cama de hospital, una cama de cuidados intensivos o en el peor de los casos, un ataúd", recalcó.

"No es factible que sea más llamativa una fiesta para ir y contagiarte que perder a un miembro de tu familia", dijo.

Respecto a la Feria Nacional Potosina (Fenapo), Rangel dijo que por ahora no hay condiciones para organizar y planear dicho evento y recordó que las instalaciones han sido habilitadas como unidad centinela, que entrará en operaciones en caso de ser necesario.

"De momento no vemos condiciones para iniciar preparativos para esta feria y vemos con algo de riesgo el hecho de que se pudiera realizar este evento cuando vamos de salida de esta epidemia".

Dijo que sería riesgoso comenzar ahora con preparativos para el evento, debido a que ello implicaría una mayor movilidad.