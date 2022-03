Critica titular de SSPC operativo en "La Corregidora"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, lamentó los hechos de violencia registrados en el estadio "La Corregidora", de Querétaro, y consideró que hechos así deben llevar a mejorar las medidas de seguridad, como se ha hecho en el caso del estadio potosino "Alfonso Lastras Ramírez".

"Lo que sucedió en el estadio de futbol de Querétaro es algo muy lamentable y es un ejemplo de lo que no se debe hacer en cuestión de deporte. Por lo que he visto en videos, me parece que hubo falta de coordinación en materia de seguridad ante las malas conductas de algunas barras o porras de aficionados", externó el entrevistado.

Recordó que en San Luis Potosí, aunque en menor escala, se han dado situaciones de violencia en el estadio Alfonso Lastras, lo que ha llevado a que exista una mayor coordinación con las autoridades del estado, sobre todo después de algunos sucesos violentos que se dieron en un encuentro del Atlético de San Luis con el Club América.

"Se planearon y ejecutaron estrategias diferentes de atención a las porras y al público en general; nos dividimos las áreas y por ejemplo, a nosotros nos toca atender a la porra visitante, además de establecer operativos viales y mayor presencia de agentes de seguridad".

En cada operativo en el estadio Lastras Ramírez, la SSPC destina entre 80 y 150 elementos tanto de Guardia Municipal como de Policía Vial y Movilidad, dependiendo del poder de convocatoria del equipo visitante.

Finalmente, el Secretario apuntó que los clubes deportivos que manejan los estadios deben considerar en todo momento las recomendaciones de seguridad que hacen las autoridades y ser firmes en la aplicación de las medidas para que los partidos sean lo que deben ser: Eventos deportivos que puedan disfrutar las familias en paz, sin tener que correr para ponerse a salvo de la violencia.