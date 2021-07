Critica vocero del Arzobispado detención de Cárdenas Palomino mientras Florence Cassez "está feliz de la vida en Francia"

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, criticó la detención del exjefe regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por presunta tortura en contra de secuestradores, entre los que se encontraba la francesa Florence Cassez.

"No podemos vivir en un país en donde el policía que detiene a los secuestradores es encarcelado y Florence está feliz de la vida en Francia".

Añadió: "Uno se pregunta: ¿entonces, los secuestradores no torturaron a nadie? Digo, por supuesto que no estamos a favor de la tortura de ningún modo, pero Florence está feliz de la vida, esto quiere decir que vivimos en una sociedad en donde tienen más derechos los victimarios que las víctimas, y una sociedad así es una sociedad que se va al garete, la verdad".

Además, dijo que, de manera personal, en su familia se sufrió un secuestro y es por ello que conoce muy de cerca cómo actúan los captores y cómo torturan a sus víctimas, y ahora resulta que al que meten a la cárcel es al policía que los detuvo, supuestamente por haberlos torturado. "Nadie los mandó a ser secuestradores".

Insistió: "Reitero que no estamos a favor de la tortura, pero, por el amor de Dios, no puede tener más derechos un sicario que un ciudadano, no puede llevar la peor parte el policía y no el sicario, por favor no, estamos al revés de todo".