Critican indolencia de AMLO y CNDH ante feminicidios

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Josefina Salazar Báez, consideró inadmisible el grado de indolencia que las autoridades federales están tomando ante la crisis de violencia que afecta a las mujeres y niñas en el país.

Ni el gobierno federal, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están actuando frente a esta crisis que cada día le cuesta la vida a 10 mujeres y niñas mexicanas en promedio; el 2019 se presentaron mil 60 feminicidios y en lo que va del año, las cifras apuntan a ir creciendo, ante un gobierno e instituciones que parecen no estar interesado en el tema.

Indicó que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a la crisis por feminicidios, no sólo muestra indiferencia, si no también que pretende ocultar la información que afecta al gobierno federal; "Esta es la consecuencia de que Morena se apodere de las instituciones de los mexicanos, que no exista una actuación responsable en los graves temas del país"; indicó.

Lamentó que las acciones de gobierno vayan encaminadas a eliminar el feminicidio del código penal, a echar culpas al pasado y desacreditar a quienes exigen acciones concretas contra este delito; cuando es una ruta que no resuelve el problema de inseguridad.