"Criticar gobiernos no es proselitismo"

Criticar la forma en que los gobiernos hacen las cosas de ninguna manera es hacer proselitismo, si no ejercer una libre opinión, como está consagrado en las leyes mexicanas, dijo Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arzobispado.

Agregó no es proselitismo denunciar malas acciones de gobierno o incluso cuando los funcionarios piden moches a los propios burócratas y que tampoco sus expresiones verbales en las ruedas de prensa son proselitistas, sino que solo son críticas.

"Jamás he dicho que hay que votar por tal o cual... en ese sentido nosotros no tenemos ningún miedo... yo sé que hay quienes me han criticado e incluso dirigentes de partidos, porque yo he expresado opiniones que no tienen que ver con la contienda política, sino simplemente con una crítica a la manera como se hacen algunas cosas", dijo Juan Jesús Priego.

Dijo además que cumple las reglas y no es ciudadano de segunda clase, sino un ciudadano como todos, y si el dirigente de un partido que lo critica tiene derechos políticos, un sacerdote como ciudadano también tiene.

Recordó que él siempre ha cumplido con la norma de no inducir al voto, no boicotear la ley, no incitar a la desobediencia civil, y jamás ha hecho ningún acto de esa índole, y siempre ha entendido que hay que "resignarse" a que vivimos en un país democrático.