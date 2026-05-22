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Cuadrillas realizan poda de arbustos en Av. Carranza

La intención es brindar una mejor visibilidad a los automovilistas

Por Martín Rodríguez

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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Cuadrillas realizan poda de arbustos en Av. Carranza

Para prevenir la invasión del follaje o de troncos, la alcaldía de la capital envió cuadrillas a podar arbustos del camellón central en la avenida Venustiano Carranza. Cabe recordar que hace décadas, una saliente de una palmera de baja estatura, provocó la muerte de un automovilista, precisamente porque invadía la superficie de rodamiento.

Parte de los adornos del área de jardines, incluye arbustos pequeños que son cortados para que permanezcan a altura baja y que no afecten la visibilidad entre ambos cuerpos de circulación vehicular. 

Sin embargo, el mantenimiento de la jardinería evita que las ramas alcancen la pintura de los automóviles y también agrega visibilidad de los carriles, pero es necesario asignar cuadrillas de mantenimiento que de manera permanente hagan tareas en las zonas afectadas por el crecimiento de hierba, y también para el retiro de maleza que no es parte de la jardinería.

Las cuadrillas realizaban mantenimiento en el tramo comprendido entre las calles Benigno Arriaga y Tomasa Esteves, mientras cerraban de manera parcial una parte de los carriles para evitar un accidente.

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Hace décadas, el mantenimiento de la jardinería de la avenida no era algo tan frecuente y los automovilistas sufrían accidentes frecuentes con las salientes de la vegetación.

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