Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente

Derivado de los trabajos de reencarpetamiento que se realizan este jueves sobre la lateral oriente de Circuito Potosí con dirección de la carretera 57 hacia La Virgen, se han registrado complicaciones viales y aumento en la carga vehicular en distintas rutas alternas de ese sector.

Aunque la circulación se ha mantenido fluida, en algunos puntos se presentó congestionamiento moderado, principalmente sobre la lateral del Periférico antes de llegar a la entrada de la colonia Cactus, donde automovilistas reportaron tránsito lento durante gran parte de la mañana.

Debido al tránsito de transporte de carga pesada, desde trailer quinta rueda a tipo tolva, así como de transporte público y de personal en algunos tramos la circulación se reducía a un solo carril, originando con ello un poco más de tráfico vial.

De acuerdo con el aviso emitido por la Guardia Civil Municipal y el Ayuntamiento de Soledad, el cierre vial permanecerá vigente hasta las 18:00 horas debido a las labores de reencarpetamiento de asfalto en la lateral este de Circuito Potosí, además de que habrá dos cierres viales más para este viernes 22 de mayo y la madrugada del sábado 23 de mayo.

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Las autoridades indicaron que el flujo vehicular está siendo desviado hacia Camino Real a Rioverde, ruta que ha concentrado gran parte de la movilidad proveniente de esta zona, particularmente en calles como avenida Cactus, Estación 14 y bulevar Valle de los Fantasmas (Carretera a Rioverde).

La corporación vial informó que las labores de reencarpetamiento asfáltico en laterales de Circuito Potosí continuarán durante el día viernes, por lo que permanecerá cerrado el carril lateral oeste, en el tramo que va de La Virgen hacia Cactus, en un horario de 08:00 a 18:00 horas.

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Posteriormente, ese mismo día por la noche, a partir de las 21:30 horas y hasta las 05:00 horas del sábado 23 de mayo, se realizarán nuevos trabajos de colado en infraestructura vial, cerrando la circulación vehicular en los carriles centrales de Bulevar Valle de los Fantasmas.

Finalmente, se exhortó a la población a anticipar sus tiempos de traslado, atender las indicaciones de los oficiales y tomar las precauciones necesarias a fin de mantener el orden y seguridad en la zona.