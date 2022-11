Cuando no haya agua "nos van a reclamar por no haber hecho algo": Torrescano

La salida fácil es decir no al aumento de la tarifa del agua potable planteada por el Interapas, sin embargo, el día que no haya suministro del líquido "entonces nos van a reclamar por no haber hecho algo", dijo Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Expuso que puede tomarse una decisión populista y decir simplemente no, o promover una propuesta razonable "y yo esperaría a ver cómo se plantea", porque la problemática del abasto no es de un año, sino de los subsecuentes.

"En su momento se valorará (por la bancada tricolor), pero siempre del lado de los ciudadanos. Veo difícil que puede transitar que se plantea como del aumento por eso porcentaje, pero buscar de la mano de los demás congresistas, mecanismos que sí den soluciones", enfatizó.

En entrevista, Torrescano Medina admitió que la iniciativa sí es desproporcionada cuando además, a nivel nacional la economía de las familias potosinas está muy lastimada en sus ingresos.

Pese a ello, dijo que pueden existir otras oportunidades en la iniciativa del organismo operador de agua potable en la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.