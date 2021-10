¿Cuándo y dónde ver los partidos eliminatorios de México?

Las ligas en el mundo se detienen para darle paso a una nueva Fecha FIFA en donde las selecciones nacionales se ponen en acción en busca de llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) se reanudarán las eliminatorias y el equipo de México buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación.

El equipo dirigido por Gerardo Martino cuenta con siete unidades, producto de sus triunfos ante Jamaica, Costa Rica y un empate contra Panamá. Sus siguientes compromisos los tendrá contra Canadá y Honduras en la cancha del Estadio Azteca, y visita a El Salvador.

En esta convocatoria, el equipo mexicano podrá contar con futbolistas como Hirving "Chucky" Lozano y Raúl Jiménez, lo que se espera que la selección ya no sufra en la contundencia, algo de lo que careció en sus primeros partidos de la eliminatoria.

Estos son los partidos de la segunda jornada de la eliminatoria de la Concacaf para la Selección Mexicana:

MÉXICO VS CANADÁ

Fecha: Jueves 7 de octubre

Hora: 20:40 horas

Dónde ver: Azteca 7, Canal 5, TUDN

MÉXICO VS HONDURAS

Fecha: Domingo 10 de octubre

Hora: 17:00 horas

Dónde ver: Azteca 7, Canal 2, TUDN

EL SALVADOR VS MÉXICO

Fecha: Miércoles 13 de octubre

Hora: 21:05 horas

Dónde ver: Azteca 7, Canal 5, TUDN