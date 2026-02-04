logo pulso
ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¿Cuánto costará volar directo de SLP a Vallarta y Chicago?

Las rutas sin escalas se ofrecerán desde junio; Chicago llega a Midway

Por Pulso Online

Febrero 04, 2026 01:52 p.m.
A
Los nuevos vuelos sin escalas desde San Luis Potosí a Puerto Vallarta y Chicago ya muestran precios reales en el sistema de Volaris, con operaciones previstas a partir de junio a la ciudad de los vientos y de julio a la playa del pacifico. 

Para el destino turístico, el vuelo redondo San Luis Potosí–Puerto Vallarta aparece con un costo aproximado de 2 mil 383 pesos, ya con Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), impuestos y solo equipaje de mano, de acuerdo con cotizaciones para el mes de julio.

En el caso del mercado internacional, la ruta San Luis Potosí–Chicago registra un precio cercano a los 4 mil 700 pesos por viaje redondo, también con impuestos y cargos aeroportuarios incluidos.

La aerolínea precisa que el aeropuerto de llegada será Chicago Midway International Airport, y no el aeropuerto O´Hare, lo que implica una conexión directa con una de las terminales más utilizadas por aerolíneas de bajo costo en esa ciudad.

Chicago downtown

Estos costos se conocen luego del anuncio de cinco nuevas rutas aéreas desde San Luis Potosí —Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago— que comenzarán a operar en junio, como parte de la expansión de Volaris en el centro y norte del país.

Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre

Los precios finales pueden variar según la anticipación de compra y la contratación de servicios adicionales como equipaje documentado o selección de asiento; sin embargo, las tarifas actuales permiten dimensionar cuánto costará volar directo desde San Luis Potosí, sin escalas y con el esquema básico de la aerolínea.

