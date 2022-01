Cuarta ola ya rompió récord de contagios

Los registros diarios de contagios de Covid que consigna la Secretaría de Salud Estatal alcanzaron un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, al registrarse mil 177 casos en un solo día, rompiendo la marca de la tercera ola de la pandemia que se registró en agosto de 2021.

La cifra reportada ayer dejó atrás los mil 118 casos que se detectaron el 19 de agosto del año pasado. En dos días de esa semana se ubican los otros dos días en que se rompió la marca de los mil casos: el 18 de agosto hubo mil 044 contagios y el 20 de ese mismo mes, mil 035.

La nueva marca podría ser más elevada, pues la SS estatal apuntó ayer que la cifra no incluía los resultados de las dos mil 613 pruebas de detección realizadas el viernes, en el marco del programa emergente de detección de casos del virus.

La dependencia informó que el próximo lunes, se darían a conocer los resultados de las pruebas realizadas este fin de semana.

"El número de casos detectados aumentará porque también se aumentó considerablemente el número de pruebas gratuitas que el gobierno estatal implementa del 7 al 16 de enero" acotó la Secretaría de Salud.

Ante estos resultados, la dependencia estatal convocó a la ciudadanía a no salir a la calle si no es necesario, no asistir a fiestas, reuniones o lugares de gran aforo como centros comerciales.

Y aunque las cifras federales apuntan a que ya hay algunas unidades médicas que presentan indicios de saturación, la secretaría afirmó que hasta ahora, no han aumentado sustancialmente las hospitalizaciones ni la ocupación en unidades de terapia intensiva.

Sin embargo, reconoció que de continuar el aumento de casos en personas contagiadas de Covid-19, y de seguir actuando con exceso de confianza realizando actividades innecesarias, el Sector Salud no está exento de experimentar problemas de atención médica tal y como se vivieron en los momentos más críticos de la pandemia.

Con los mil 177 registrados ayer, el estado ya acumula 109 mil 655 casos totales de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a decesos, se reportan 3 nuevos, para un total de 6 mil 997 muertes. De estas defunciones, corresponde a tres hombres entre los 37 a 66 años de edad.