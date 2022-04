Cuatro cadenas restauranteras nacionales cancelaron proyectos en SLP

A dos años de que inició la pandemia del Covid-19 a territorio potosino no se ha logrado una recuperación económica para retomar el ritmo de crecimiento y dinamismo económico que mantenía la entidad hasta los primeros meses del 2019, previo a la contingencia sanitaria; este escenario, colocó a la industria restaurantera en una crisis como nunca antes con el cierre de 2 mil 600 negocios.

Eduardo Kassis Chevaile, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), detalló que de ese número aún se tiene un registro de 800 establecimientos cerrados que no han logrado recuperarse; sin embargo, dijo que las consecuencias han impactado incluso en grandes inversiones de este sector, pues el Covid-19 provocó la cancelación de al menos cuatro importantes proyectos de cadenas nacionales que se asentaron en San Luis capital.

"Tengo conocimiento de al menos cuatro que son cadenas muy importantes y reconocidas que están en las ciudades con mayor dinamismo económico y que nuestro estado no las tiene", destacó. El líder de los restauranteros dijo que aunque estas cadenas cancelaron sus proyectos, se tiene confianza en que una vez que se consolide una recuperación económica y que exista mayor adaptación a la nueva normalidad, puedan retomarse estos y más proyectos que eleven la competitividad de la zona metropolitana en la oferta de servicios, por lo que de momento, el sector se encuentra enfocado en lograr contrarrestar los efectos de la pandemia que intensificó la falta de mano de obra.

"Además, de momento no se cuenta con la suficiente mano de obra para el sector restaurantero, no se logran cubrir ni los puestos básicos, cuando se vivió la crisis más fuerte de la contingencia sanitaria se desocuparon muchos y se fueron a los oficios o a la propia zona industrial y no regresaron", finalizó.