Cuatro lugares turísticos en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez, podría ser nombrado Pueblo Mágico, por la cultura, tradiciones e historia que resguarda desde su fundación hace 254 años, es por eso que no te puedes perder de sus atractivos turísticos además de la gastronomía que se encuentra en este municipio que conforma la Zona Metropolitana del Estado junto con San Luis Potosí.

---Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad

Dentro de su territorio, se encuentran diversos sitios turísticos, culturales y naturales que los visitantes no se deben perder, debido a la belleza e historia que resguardan; justo en el corazón de Soledad, ubicado en la Plaza Principal del municipio, destaca la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, una construcción en cantera que inició su construcción en 1812, la cual está dedicada a la Virgen de la Soledad y a Nuestro Señor del Refugio.

---Pozo de Luna

Cerca de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, se encuentra un vestigio minero que actualmente produce vino y mezcal, llamado "Pozo de Luna", una ex hacienda que se dedicaba a la producción de granos como el frijol y maíz, así como chile, alimentos que eran ofrecidos a los mineros que laboraban en Cerro de San Pedro, sin embargo pasado el tiempo el declive de la hacienda llegó cuando las familias que la habitaban en 1960 dejaron de producir cosechas.

---La Joya Honda

Es una área Natural Protegida que se encuentra en el Ejido La Tinaja en Soledad, deriva de un cráter volcánico, presuntamente producido por una explosión producida por agua subterránea en contacto con lava caliente. En su interior, ambientalistas han destacado que existen diversos microambientes que propician la belleza natural del lugar, en donde cohabitan 86 especies de vertebrados, 56 especies de aves, 30 especies de insectos, al menos tres especies de anfibios y diversas flores y plantas. Además se pueden realizar actividades de senderismo.

---Cándido Navarro

En la comunidad llamada Cándido Navarro, de Soledad de Graciano Sánchez, se encuentran los vestigios de la ex hacienda mezcalera "Laguna Seca", cuyo nombre fue adoptado de la laguna que se encuentra en el casco de la hacienda, la cual permanece seca durante la mayor parte del año y se aviva solo en temporada de lluvias. Luego del éxito en la producción de mezcal que se realizaba en la hacienda, durante los años 70 se presentó el declive. Actualmente lo que fue una de las grandes productoras de mezcal en el Estado, se encuentra en ruinas, sin embargo, hasta la fecha es una parada obligada para conocer la historia de ex haciendas de Soledad y la toma de fotografías.

Es uno de los municipios más importantes del estado por el crecimiento que ha registrad en los últimos años y ser catalogado como el segundo más grande por debajo de San Luis Potosí capital, con 332 mil 72 habitantes, de acuerdo al censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contaba con 332 mil 72 habitantes.

El pasado 7 de octubre, el municipio conmemoró su 254 aniversario de fundación, debido a que fue en 1617 cuando la ciudad antes llamada "Los Ranchos" logró consolidarse como pueblo y se decretó su fundación, a lo largo del tiempo este municipio en donde nace la enchilada potosina, tuvo diversos nombres como:

"Paraje y Puesto de los Ranchos de Nuestra Señora de la Soledad", en honor a la virgen de la Soledad; "Villa de la Soledad", "Soledad Diez Gutiérrez", hasta que en 1988 el Congreso del Estado decreta el nombre de Soledad de Graciano Sánchez, en honor del profesor y luchador social originario de este municipio.