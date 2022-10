Cubrebocas es opcional, señala Gobierno estatal

Luego de que el Gobierno de México publicara una actualización de las medidas para prevenir la propagación del Covid-19, entre las cuales destaca que el uso del cubrebocas ya no es obligatorio en espacios cerrados donde exista sana distancia, el gobierno del estado de San Luis Potosí señaló que la obligatoriedad de dicha medida ya no existe en la entidad desde el pasado 19 de septiembre.

“El cubrebocas es opcional, se aconseja su uso en lugares cerrados, principalmente aquellos en los que no se puede practicar la sana distancia, como en el transporte público”, reiteró por medio de un boletín de prensa.

La medida fue confirmada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona: “ya no es obligatorio el cubrebocas, ya es opcional, ya lo puede usar quien quiera y quien no lo quiera usar también, ningún establecimiento puede obligar a usarlo, llámese plazas comerciales, llámese cines, llámese gimnasios, no pueden obligar a la gente a usarlos”.

En cuanto a las medidas recomendatorias, siguen vigentes el lavado de manos, fomentar la vacunación y la protección a la población vulnerable, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria acudir a valoración médica.

Para el comercio en general, se exhorta a preferir el pago por vía electrónica, promover servicios a través de reservaciones o citas, promover servicios a domicilio y para llevar, manejar tiempos cortos de estancia en espacios cerrados, favorecer actividades en espacios abiertos y publicar medidas preventivas en accesos principales.