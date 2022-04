Cuenta Gobierno con plan B, C y D para liberar Plaza de Armas de manifestantes: Guadalupe Torres

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 4 (EL UNIVERSAL).- El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo que hay "Plan B, plan C y hasta D" en caso de que los sindicatos burócratas y otras organizaciones se nieguen a retirar sus plantones de las afueras de Palacio de Gobierno en vísperas de la Semana Santa y lo que implicaría para eventos tradicionales como la "Procesión del Silencio" a su paso por la Plaza de Armas.

El segundo al mando de la administración estatal, explicó que históricamente algunas organizaciones, incluyendo los sindicatos de trabajadores de gobierno, han buscado aumentar su presión de exigencias previo a las festividades de Semana Santa "para poder negociar en una mejor posición con el gobierno".

No obstante, ya se les hizo saber que la nueva administración es diferente y no importa cuáles sean las fechas que se avecinan la postura siempre será la misma, habrá siempre sensibilidad para con sus necesidades, sin embargo, eso no quiere decir que se va a acceder en forma automática a todo lo que quieran "porque el dinero no es propio, es el dinero de las y los potosinos y tiene que cuidarse de la mejor forma".