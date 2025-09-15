Cuestiona edil entrega de lote a la CMIC

El regidor Gustavo Mercado Garay, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionó durante la última sesión de Cabildo, la entrega de un terreno a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la construcción de un parque.

Durante la segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Cabildo aprobó por una mayoría la solicitud para la enajenación mediante donación de un predio propiedad municipal en favor de la delegación potosina de la CMIC presentada por la Comisión de Hacienda. En la intervención de la regidora Margarita Hernández Fiscal se explicó que el objetivo primordial de la donación de este predio es la creación de un parque infantil gratuito para la ciudadanía.

Al respecto, el regidor Gustavo Mercado Garay detalló que el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda, informa que el predio se conforma por una superficie 4 mil 777.29 metros cuadrados, ubicados en la calle Villa Magna Sur. De acuerdo con las estimaciones del regidor, afirmó que este terreno tiene un costo cercano a los 52 millones de pesos.

“Hablo a título personal y el de mi fracción, me parece incongruente haber defendido en el punto de la anterior sesión 44 millones de pesos en favor de los potosinos y en otro punto del orden del día entregar a una asociación privada un predio por 52 millones de pesos a cambio de un parque”, por lo que la fracción del PVEM del cabildo municipal votó en contra de la propuesta.

Pese a esta situación, el punto fue aprobado y defendido por la regidora Laura Julieta Abud Sarquis quien destacó que la CMIC diseñará, construirá y equipará la edificación con diversos usos múltiples lo cual será en el servicio de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos justificó esta donación con el hecho de que la CMIC ha donado un porcentaje de los contratos de obra pública de forma continua, los cuales incluso se han destinado a la construcción de obras como el Centro Municipal de Salud Mental, “creo que es una manera de retribuirles a la CMIC”, señaló el edil.