Estado

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

CIUDAD VALLES. - Este lunes sin clases en la educación básica y en la Universidad, sí habrá servicio en la Presidencia Municipal de Valles, de acuerdo con la directora de Recursos Humanos, Smirna de la Garza Baldelamar.

La funcionaria comentó que aunque el martes 16 de septiembre es de asueto oficial por la conmemoración del Día de la Independencia, este lunes habrá actividad laboral en la Presidencia y en todas las dependencias, de manera normal.

De igual manera habrá actividad en la Dapas, de manera regular, para pagos o aclaraciones, así como para emergencias o fugas.

Por lo que el personal solo gozará de asueto este martes 16 de septiembre.

