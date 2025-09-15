No hay afectaciones por la planta química abandonada: alcalde

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Cabellos, señaló que pese al abandono de los terrenos de Industrias Químicas de México (IQM), no se tiene reportes por afectaciones de ningún tipo en las zonas aledañas.

“Lo tenemos bien ubicado, hasta ahorita no se ha detectado un riesgo, tampoco tenemos quejas que eso es el sensor más importante que tenemos”, explicó el edil capitalino.

Refirió que hasta el momento los vecinos de los fraccionamientos cercanos no han interpuesto ningún tipo de queja ante el Ayuntamiento capitalino, ya sea por movimientos extraños o materiales peligrosos.

De igual forma, Galindo Ceballos puntualizó que no se tiene registro de contaminación por materiales residuales o casos de personas enfermas por esta situación. Cabe resaltar que este terreno colinda con al menos, tres zonas habitacionales tales como fraccionamiento Españita, Del Llano y Valle Dorado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, este terreno se extiende con la avenida Observatorio por el poniente y al oriente con el bulevar Españita. Al sur topa con la avenida Estrella y del otro lado con el fraccionamiento Españita, cerca de las instalaciones de Pemex y de la empresa cementera Cemex.

Esta es una empresa que llegó a San Luis Potosí hace aproximadamente 50 años, misma que comenzó a operar cuando la ciudad se encontraba fuera de la mancha urbana; sin embargo, hoy en día, alrededor de la empresa ya existen fraccionamientos habitados. Actualmente, la empresa se encuentra abandonada desde 2015.

El presidente municipal capitalino afirmó que existen por lo menos otros dos terrenos en situaciones similares cercanos a la avenida Salk y en la Rocha Cordero; sin embargo, reiteró que en estas zonas tampoco se tienen quejas documentadas por parte de la ciudadanía.

“Mientras no afecten al medio ambiente o a los vecinos, a la ciudadanía, pues los particulares tienen que abordar sus responsabilidades”, concluyó.