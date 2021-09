Cuestiona el Arzobispado lema del nuevo gobierno

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, dijo esperar que la decisión del nuevo gobierno de eliminar "San Luis" de su nuevo lema no sea por una cuestión religiosa y consideró que esa frase, "Potosí para los potosinos", podría causar alguna confusión por la existencia de una provincia llamada de esa manera en Bolivia.

El sacerdote manifestó: "Siento que es una cuestión publicitaria, pero si yo viera ese lema diría que hay Potosí en otros países, como en Bolivia; entonces, pues es mejor dejarle 'San Luis Potosí'..., son cuestiones que se han hecho, se ha cambiado el águila nacional en algún momento a nivel federal en algún momento, por ejemplo".

No obstante, cuestionado en el sentido de que el retiro de "San Luis", que es una figura de la fe cristiana católica, pudiera tener un trasfondo de posturas respecto a la religión, Priego Rivera manifestó: "No lo creo, pero ojalá y no, deseo que no".

Añadió que si algo se necesita en estos momentos en el mundo es retomar las tradiciones religiosas, que fueron las que consolidaron las civilizaciones de hoy en día, la prueba es que en cualquier lugar del planeta lo que perdura y es digno de verse es obra de la fe, como es el caso de las catedrales y las basílicas.

Por último, insistió: "La fe crea, crea cosas para la eternidad; en cambio, no siempre el ateísmo crea cosas durables, entonces..., ojalá este lema no tenga ese sesgo".