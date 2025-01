Cuestiona IP gasto federal para 2025 y reforma a Ley de Infonavit

El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, lamentó el incremento de la carga tributaria que para el 2025 generará el gobierno federal, así como los recortes de presupuesto a temas tan importantes como la educación, la salud o la seguridad, rubro este último en el que el gobierno estatal tendrá que dar la cara ante la sociedad potosina.

"Lo que puede suceder el próximo año es que las pequeñas y medianas empresas e incluso los emprendedores no sobrevivan o no puedan crecer. Más aún cuando no tenemos una mejora regulatoria que nos permita tributar de una forma más fácil a todos los que emprendemos una actividad industrial, comercial o de servicios", expuso. Opinó que lo que debería hacer el gobierno federal es recortar el gasto, "ver dónde puede apretar para gastar lo menos posible. También es preocupante que le ha restado muchas participaciones a los estados y municipios en temas tan relevantes como la educación, medicina (salud) y seguridad".

En especial, del tema de seguridad, Ortuño Díaz Infante dijo que "es algo que duele mucho a los municipios y en lo que los gobiernos estatales han tenido que hacer frente. Reconozco que el gobierno estatal de San Luis Potosí ha estado haciendo grandes esfuerzos en materia de seguridad, pero que no son los necesarios o suficientes para poder tener la seguridad que todos los potosinos deseamos tener en la actualidad".

Piden diálogo sobre Ley del Infonavit

Liderazgos empresariales locales, reunidos en la sede de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, replicaron la postura nacional de este organismo empresarial sobre la reforma a la Ley del Infonavit y advirtieron de los riesgos de perder el equilibrio tripartita y la transparencia en el manejo de los recursos que aportan las empresas y la base trabajadora.

Celebraron que en la Cámara de Senadores se haya pospuesto la votación de la reforma posiblemente hasta enero o febrero de 2025, porque esto permitirá hacer un análisis profundo de las implicaciones de los cambios que se proponen a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En la rueda de prensa de Coparmex San Luis estuvo presente su presidente, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, además de Fabián Alejandro Flores como representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otros liderazgos de la iniciativa privada potosina.

Dijeron confiar en que las y los legisladores federales presten ojos y oídos al análisis que se propone y recapaciten en la conveniencia de conservar el tripartismo y el equilibrio en la estructura del Infonavit.

En especial, que no se deje afuera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Expresaron que la iniciativa del gobierno federal implica algunos beneficios como el impulso a la vivienda social que tanta falta hace en el país.

Dijeron que propuestas como esta tendrán el apoyo de los sectores empresarial y laboral, pero que sí es necesario hacer algunos ajustes a la reforma antes de que sea votada por las y los legisladores federales, quienes deberán recordar que fueron electos para defender los intereses de quienes votaron por ellos, no para perjudicarlos.