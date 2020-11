"Cuestionamientos son por malos resultados", responde Ciudadanos Observando a Mónica Rangel

El desplegado de Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud en el Estado, es muestra de intolerancia, pues la rendición de cuentas y escrutinio se exige tanto a mujeres y hombres en la función pública, respondió José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización Ciudadanos Observando.

Este día, mediante una inserción en medios de información impresa, Rangel Martínez expresó su sentir sobre los diversos señalamientos de la asociación civil y González Covarrubias, argumentando que parte de los mismos han sido por su condición de mujer.

Según el activista en favor de la transparencia gubernamental, desde Ciudadanos Observando se ha denunciado presuntas irregularidades en contra de Juan Manuel Careras López, gobernador del estado y jefe de Rangel Martínez.

Sostuvo que cada argumento está sustentado en documentación y expedientes de las Auditorías Superior del Estado (ASE) y Superior de la Federación (ASF), así como de la Contraloría Interna del Estado.

"Estas acciones estaban ya planeadas. El que un funcionario público esté pagando desplegados para intentar desprestigiar a organizaciones ciudadanas, creo que es un verdadero acto de intolerancia (...) No es por su condición de mujer, la rendición de cuentas y el escrutinio es en general", dijo.

Como complemento de la declaración, el Organismo de la Sociedad Civil (OSC), externó que la funcionaria estatal recurre al "desgastado pretexto" de violencia de género, cuando los cuestionamientos son "al funcionario y los malos resultados".

"Si no quieren ser cuestionados, hagan un trabajo honesto, no utilicen empresas fantasmas, no obstruyan la transparencia, no acumulen observaciones y entiendan que son funcionarios públicos sujetos al escrutinio", concluye.