Culpa Soledad a la SEP por la falta de maestros

El déficit de maestros en escuelas de educación básica es un problema que está ocurriendo a nivel nacional, porque el proceso para asignar las plazas ahora es más largo al que se realizaba anteriormente, dijo José Juan Castro Castillo, director de Educación municipal.

Dijo que el único plantel que carece de personal docente es la escuela secundaria Graciano Sánchez Romo, por lo que ya se ha sostenido pláticas con el secretario de Educación del gobierno del estado, Juan Carlos Torres Cedillo, sobre ese problema.

Sobre las quejas de padres de familias inconformes porque los estudiantes no están tomando alguna materia como es matemáticas, historia, español entre otras, dijo que las instituciones deben de buscar las estrategias para que no se queden sin clase y rotar a los maestros con los que cuentan; si se tiene un maestro de historia y son dos grupos, buscar alternativas para que las y los alumnos no se queden sin tomar esa asignatura.

El funcionario recordó que los aspirantes participan mediante una convocatoria en la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) que asigna las plazas.