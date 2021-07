Culpan a empresas de errores en actas

Usuarios del Registro Civil del Estado que acuden a la dependencia a tramitar actas de nacimiento foráneas, señalaron un problema recurrente que tiene que ver con empresas contratadas en los registros civiles de otras entidades, las cuales cometen errores de captura que complican la obtención del necesario documento.

A condición del anonimato, un usuario narró que acudió al Registro Civil potosino para tramitar un acta de nacimiento de su madre a fin de gestionar, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pensión por viudez.

En el Registro local se le atendió bien, no hubo problemas, pero al verificar el acta, le informaron que su madre aparecía con sexo masculino y no femenino.

Para enmendar el error fue necesario comunicar al usuario telefónicamente con personal del Registro Civil de una entidad vecina. Le explicaron que "la empresa que captura las actas hace una depuración cada mes y, a veces, se cometen esos errores".

Enmendar dicho error requirió de varias horas y al menos dos llamadas más, hasta que en la base de datos aparecieron los datos de la señora de manera correcta. No hubo costo extra para el usuario, pero sí una pérdida de tiempo que impidió que ese día se pudiera hacer el trámite ante el IMSS.

La pregunta que quedó en el aire fue: Si se contrata a una empresa privada para que haga el trabajo del personal de Gobierno, que ya de por sí es bien pagado, ¿por qué no se le exige que no cometa errores tan infantiles como cambiar el género de una persona?... No hubo respuesta.