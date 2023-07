Cultura, sin titular y en el último lugar del Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental

En la evaluación del Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental, correspondiente a julio de 2023, algunas dependencias que siempre había presentado buenos resultados tuvieron reducciones marginales y otras que se encontraban históricamente en el último lugar, finalmente superaron la barrera del 8, como es el caso de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) que obtuvo un 8.3 y semáforo amarillo.

En el caso de las reducciones se ubican el Sistema DIF estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil que presentaron un 9.4 y 9.3, respectivamente, es decir bajaron de uno a tres puntos de las calificaciones acostumbradas en este método de evaluación.

Otras dependencias con caídas más drásticas son la Secretaría de Desarrollo Social y Regional con 8.8, la Secretaría de Finanzas con 8.1, la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana con 8.4, y la Oficialía Mayor con 8.7, esta última no había bajado del umbral del 9.

En los últimos lugares se ubicaron la Secretaría de Cultura con 7.3, dependencia que lleva dos semanas sin titular; la Dirección de Gobernación con 7.5 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 7.8; sobre esta última el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona reconoció que pese al cambio de Leonel Serrato por Araceli Martínez, aún no alcanza los estándares que espera.

El mandatario estatal aseguró que continuará con los cambios en su gabinete "todos deben de jalar fuerte, el que no jale ya les dije se va a ir, no me importa que me critiquen porque hago muchos cambios, prefiero hacer cambios que estar como Mejía Barón guardándome los cambios, cambios, cambios, aunque se vea mal".