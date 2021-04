Cumple Carlos Cabrero 49 años como sacerdote

A cuatro semanas de que concluya su periodo, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero amanece este lunes, cumpliendo 49 años de ordenación sacerdotal, en esta misma ciudad, a manos del entonces obispo de la Diócesis de San Luis Potosí, Estanislao Alcaraz y Figueroa (Diócesis que por entonces pertenecía a la Arquidiócesis de la Provincia de Michoacán).

De la Arquidiócesis de San Luis Potosí, del potosino Cabrero Romero, ordenado arzobispo el 16 de mayo de 2014, que deja el viernes 7 de mayo, dependen la Diócesis de Zacatecas, encabezada por el obispo Sigifredo Noriega Barceló, originario de Granados, Sonora y ordenado el 2 de agosto de 2014; el obispo Margarito Salazar Cárdenas, originario de Matamoros, y elegido por el Papa Francisco el 2 de marzo de 2018, para ocupar la Diócesis de Matehuala, y por la Diócesis de Ciudad Valles, el obispo Roberto Yenni García, actual secretario de Relaciones Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ordenado el 17 de junio de 2020, en medio de la pandemia.

La carta de renuncia, a los 75 años de Cabrero Romero, será presentada ante el arzobispo italiano Franco Coppola, nuncio apostólico del Vaticano en México, desde el 9 de julio de 2016.

Por ahora, los obispos originarios de San Luis Potosí ya presentan edad muy avanzada, y el más joven en las cercanías tiene 48 años, es el obispo de Ciudad Valles. Los nacidos en San Luis Potosí son Andrés Vargas de Xochimilco y Juan Manuel Mancilla, de Texcoco, pero ambos están por alcanzar los 75 años de edad.

Jesús Carlos Cabrero es el décimo tercer obispo de la Diócesis de San Luis Potosí, y tercer arzobispo.

Inició su vida sacerdotal el 12 de abril de 1972. De los sacerdotes ordenados con él ya fallecieron Ernesto Huerta y el padre Moisés Morones, y se encuentran aún en servicio el sacerdote Juan Castillo Pérez, quien se encuentra en la Basílica menor de Guadalupe y también el Canónigo Pedro Sánchez Solís. "No me tiro para que me cachen... a estas alturas ya no son cachadas, más

bien ´ponchadas´...".

Dijo que ha venido caminando desde enero de 1959, cuando ingresó al Seminario a la edad de 11 años, tratando de lo que significaba caminar en la fe, y ahí duró cuatro años, en Arista 960, y de ahí pasó al Seminario Mayor, que se encontraba en la Parroquia de Santiago, a un lado, y ahí terminó todos sus estudios.