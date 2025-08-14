Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés

Desde hace un mes, vecinos del fraccionamiento San Andrés, en la calle Granjas, denunciaron una fuga de aguas negras que, hasta la fecha, no ha sido atendida.

Habitantes del sector señalaron que, con el aumento de la temperatura en los últimos días, el mal olor se ha intensificado, provocando mayor molestia e incomodidad.

El derrame de aguas residuales se extiende por varias cuadras, alcanzando las orillas de las banquetas y formando acumulaciones considerables del líquido pestilente.

Los colonos reprocharon que, pese a múltiples reportes realizados al organismo operador Interapas, sus llamados han sido ignorados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ya varios vecinos hemos reportado, nos han dado números de folio, pero nadie viene. Hay niños y adultos mayores que son los más vulnerables, pero seguimos siendo ignorados", expresó Karla, una de las vecinas afectadas.