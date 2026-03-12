logo pulso
Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud

Klitbo reveló que su enfermedad de Hashimoto limita su alimentación durante la celebración.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 01:05 p.m.
Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud

Cynthia Klitbo

celebra su cumpleaños enfocada en su
salud

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Para festejar su cumpleaños número 59, Cynthia Klitbo invitó a la prensa y a sus compañeros del elenco de "Corazón de Oro" dentro del foro de Televisa para acompañarla en la celebración.
Sin embargo, la actriz reveló que no pudo disfrutar del pastel debido a los cuidados que debe tener por la enfermedad de Hashimoto, un padecimiento autoinmune que afecta la tiroides.
"No me voy a poder comer mi pastel. Para nada, ni una probadita, porque no me hace bien. Sí cuido mucho lo que como porque si no me quedo toda chueca y no me va bien", confesó a los medios presentes.
Al hablar de sus deseos de cumpleaños, la actriz señaló que su prioridad es la salud y el bienestar de su hija, aunque también dejó entrever que su vida sentimental atraviesa un buen momento.
"Pues es que no tengo nada que pedir, la salud. Que mi hija esté bien... y pues en el amor, ahí vamos".
Aunque Klitbo no quiso revelar demasiados detalles sobre su nueva pareja, sí confesó que decidió abrirse nuevamente al amor.
"Ya se enterará si pasa algo, pero sí estoy como abierta. Este año decidí volver a abrir mi energía", dijo entre risas.
La actriz también adelantó algunas características del hombre que actualmente está conociendo.
"Hasta ahorita muy padre. Es un hombre de provincia, lo cual me gusta mucho. Tiene muy buenos principios, me gusta".
Cynthia Klitbo, quien forma parte de la telenovela "Corazón de Oro", interpreta a Roberta Ifigenia "Tita" Ramírez, la estricta y desconfiada ama de llaves de la familia Arango-Nova.
Fiel a sus patrones, Tita se convierte en una figura de autoridad dentro de la casa, siempre vigilante de lo que ocurre a su alrededor. Su carácter fuerte la lleva a enfrentarse constantemente con quienes considera una amenaza para la familia, desatando tensiones y momentos de intriga en la historia.
"Corazon de Oro" ya se encuentra disponible a través de ViX y también se puede ver lunes a viernes a las 6:30 pm en Las Estrellas.

