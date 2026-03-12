Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud

Cynthia Klitbo

celebra su cumpleaños enfocada en su

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Para festejar su cumpleaños número 59,invitó a la prensa y a sus compañeros del elenco de "" dentro del foro de Televisa para acompañarla en la celebración.Sin embargo, laque no pudo disfrutar del pastel debido a losque debe tener por la, un padecimiento autoinmune que afecta la tiroides.mi pastel. Para nada, ni una probadita, porque no me hace bien. Sílo que como porque si no me quedo toda chueca y", confesó a los medios presentes.Al hablar de sus, la actriz señaló que su prioridad es lay el, aunque también dejó entrever que suatraviesa un"Pues es que no tengo nada que pedir, la. Que mi hija esté bien... y pues en el amor, ahí vamos".Aunque Klitbodemasiados detalles sobre su, sí confesó quenuevamente al amor."Ya se enterará si pasa algo, pero sí estoy como abierta. Este año decidími", dijo entre risas.La actriz también adelantó algunas características del hombre que actualmente está conociendo."Hasta ahorita. Es un, lo cual me gusta mucho. Tiene muy buenos principios, me gusta"., quien forma parte de la telenovela "", interpreta a" Ramírez, la estricta y desconfiada ama de llaves de laFiel a sus patrones,se convierte en unadentro de la casa, siempre vigilante de lo que ocurre a su alrededor. Sula lleva aconstantemente con quienes considera una amenaza para la familia, desatando tensiones yen la historia."Corazon de Oro" ya se encuentra disponible a través dey también se puede ver lunes a viernes a las 6:30 pm en