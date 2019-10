Da mala señal, operativo fallido en Culiacán: IP

"Dimos una muy mala señal", coincidieron representantes de la iniciativa privada al ser cuestionados en relación a los sucesos de violencia registrados en Culiacán.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez Rodríguez calificó de lamentables los errores del Gobierno federal, lo que propició que se desatara una balacera en Culiacán.

"Es una lástima y da impotencia que el Gobierno Federal actúe de esa manera, siento que dimos una muy mala señal".

El empresario, Julio César Galindo Pérez mencionó que los hechos dejaron en evidencia que el estado mexicano es totalmente incapaz de enfrentar al crimen organizado.

"Es un tema muy triste, muy grave de muchos factores, de las incapacidades que tiene el estado mexicano contra la delincuencia organizada, fue un operativo muy mal planeado, no visualizaron las consecuencias, no utilizaron toda la tecnología y todos los protocolos en temas de seguridad de estado, seguridad nacional y no se midieron las consecuencias de lo que podría desatar este operativo que se dijo fue de rutina".