Damián Zepeda critica alianza PRI-PAN en SLP; "el partido abraza lo que ayer criticó", dice

El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda criticó la alianza de su partido con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual se realizó en San Luis Potosí.

Zepeda compartió que la alianza "Sí por San Luis Potosí" es una "incongruencia" debido a que ambos partidos han sido contrarios y determinó que no se sentía representado.

"Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa", detalló el Senador en su cuenta de Twitter.

"Si bien la encuesta es una posibilidad para elegir, quien encabece la candidatura para contender por la gubernatura por la coalición ´Sí por San Luis´ resultará de la propuesta planteada por el PAN y el PRI", informó Elias Pesina Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Adelantó que se creará una comisión ejecutiva conformada por los cuatro dirigentes partidistas, donde se analizarán los perfiles.

"Van analizar, van a medir cuál de los candidatos o candidatas tiene mayor aceptación, tienen una mejor posibilidad de competir y de ganar. Entonces, de esas mediciones y de esas pláticas surgirá", señaló.

Expuso que el partido Acción Nacional llevará a cabo su proceso interno para elegir al perfil que encabezará su candidatura, a cuyo proceso se adhieren los Partidos Conciencia Popular (PCP) y de la Revolución Democrática (PRD).

Es decir, el PCP y el PRD se alinearán a los resultados que obtenga Acción Nacional en su proceso interno, precisó.

El líder priista indicó que la convocatoria priista se emitirá a finales de noviembre, por lo tanto, en la primera quincena de diciembre ya existirá el cuadro electo por el Revolucionario Institucional.

"Nosotros como PRI vamos a tener nuestro propio procedimiento, vamos a emitir convocatoria, vamos a entrar en un proceso de precampaña, vamos hacer un proceso de decisión íbamos a elegir un candidato nosotros", enfatizó.

- Con información de Pulso