logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Fotogalería

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz

Servicios Municipales llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en la calle Aguazal.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 11:41 a.m.
A
Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en un área verde de la colonia Simón Díaz, como parte de las acciones permanentes de atención a espacios públicos en la capital.

Las labores se llevaron a cabo en el área ubicada sobre la calle Aguazal, donde personal del área de Parques y Jardinesrealizó deshierbe, limpieza general y recolección de excedentes, con el fin de conservar el espacio en condiciones adecuadas para el uso de los vecinos.

De acuerdo con el Gobierno de la Capital, estos trabajos forman parte de un programa permanente de atención a colonias, enfocado en la conservación de áreas verdes y el mantenimiento de espacios públicos para el uso comunitario.

El Ayuntamiento señaló que las acciones de mantenimiento continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar entornos limpios y funcionales para las familias potosinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz
Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz

Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz

SLP

Redacción

Servicios Municipales llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en la calle Aguazal.

Asegura Gallardo que no habrá conflictos entre PVEM y Morena
Asegura Gallardo que no habrá conflictos entre PVEM y Morena

Asegura Gallardo que no habrá conflictos entre PVEM y Morena

SLP

Samuel Moreno

El gobernador se comprometió a priorizar el bienestar del estado sobre intereses político-electorales

Cierran Zara, Bershka y Pull&Bear en Plaza San Luis
Cierran Zara, Bershka y Pull&Bear en Plaza San Luis

Cierran Zara, Bershka y Pull&Bear en Plaza San Luis

SLP

Redacción

Las marcas dejaron de operar este fin de semana

Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia
Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia

Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia

SLP

Redacción

Ambos destacan diálogo, sin anuncios electorales.