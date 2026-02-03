Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en un área verde de la colonia Simón Díaz, como parte de las acciones permanentes de atención a espacios públicos en la capital.

Las labores se llevaron a cabo en el área ubicada sobre la calle Aguazal, donde personal del área de Parques y Jardinesrealizó deshierbe, limpieza general y recolección de excedentes, con el fin de conservar el espacio en condiciones adecuadas para el uso de los vecinos.

De acuerdo con el Gobierno de la Capital, estos trabajos forman parte de un programa permanente de atención a colonias, enfocado en la conservación de áreas verdes y el mantenimiento de espacios públicos para el uso comunitario.

El Ayuntamiento señaló que las acciones de mantenimiento continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar entornos limpios y funcionales para las familias potosinas.

