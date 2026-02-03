Condenan a exingeniero de Google que robó información para China

Un tribunal de Estados Unidos condenó a un exingeniero de software de Google por espiar y robar información confidencial que contenía secretos comerciales de la compañía relacionados con la inteligencia artificial (IA) para beneficiar a China.

Linwei Ding, también conocido como Leon Ding, de 38 años, fue condenado por un jurado federal en el Distrito Norte de California tras 11 días de juicio ante el magistrado Vince Chhabria.

"Silicon Valley está a la vanguardia de la innovación en IA, siendo pionera en un trabajo transformador que impulsa el crecimiento económico y fortalece nuestra seguridad nacional. El jurado ha transmitido hoy un mensaje claro: el robo de esta valiosa tecnología no quedará impune", afirmó el fiscal federal Craig Missakian.

"Protegeremos enérgicamente el capital intelectual estadounidense de los intereses extranjeros que buscan obtener una ventaja competitiva desleal y ponen en peligro nuestra seguridad nacional", agregó.

Ding fue acusado inicialmente en marzo de 2024. Casi un año después, en febrero de 2025, se presentó una nueva imputación que contenía siete cargos de espionaje económico y siete cargos de robo de secretos comerciales.

Según las pruebas presentadas en el juicio, entre mayo de 2022 y abril de 2023 aproximadamente, mientras era empleado de Google, Ding robó más de dos mil páginas de información confidencial que contenían secretos comerciales de IA de Google de la red de la compañía y las subió a su cuenta personal de Google Cloud.

En diciembre de 2023, menos de dos semanas antes de dimitir de Google, Ding descargó los secretos comerciales robados de Google en su ordenador personal.

Además, según el tribunal, el condenado se afilió a dos empresas tecnológicas con sede en China mientras trabajaba para la multinacional.

De hecho, estaba en conversaciones para convertirse en director tecnológico de una empresa tecnológica en fase inicial centrada en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.