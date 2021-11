De 49%, el rezago en tarifa del agua

El estudio actuarial que investigadores de la UASLP hicieron sobre la tarifa del agua potable en San Luis Potosí, concluyó que tiene un rezago de 49 por ciento para 2022.

Luego de que legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reiteraron su postura de no autorizar un incremento a las tarifas del agua potable para el 2022, el director del Interapas, José Enrique Torres López, dejó en claro que este organismo operador "no es propiedad de nadie en lo particular, sino que es un activo de la zona metropolitana con el que todos deberíamos de colaborar, es decir, cada uno hacer nuestra parte para volverlo eficiente".

Recordó que el estudio actuarial que se encargó a la UASLP para determinar en cuánto debería de incrementarse la tarifa, arrojó 49 por ciento de rezago, "pero nosotros solamente pedimos 6.97 por ciento. Primero, porque es poco probable que nos autoricen un incremento mayor, y segundo, porque sería como reconocer que vamos a seguir fallando y esto no es así".

Afirmó que el rezago de 49 por ciento, se podrá abatir en parte con el incremento propuesto, y lo demás, con acciones tanto técnicas como comerciales al interior del organismo, es decir, "ofrecer un mejor servicio; darle continuidad a esto, realizar una mejor cobranza".

Reconoció qué parte del problema es que la eficiencia no se logra de manera inmediata, sino que tarda en alcanzarse: "Es un proceso paulatino en el que ya estamos trabajando".

Enseguida, mencionó: "Se ha dicho que aumentar las tarifas tiene un costo político, pero no hacerlo también lo tiene porque debemos preguntarnos qué queremos: ¿un Interapas que cobre y preste un buen servicio, o uno que no cobre y se siga deteriorando y que los problemas se generalicen en la ciudad?... Creo que todos debemos poner de nuestra parte y los diputados también".

Para terminar, aseguró que "este nuevo Interapas ya está aplicando un plan de austeridad. En este momento ya estamos ahorrando 700 mil pesos mensuales con el recorte de personal que se aplicó luego de que llegamos y nos dimos cuenta que había mucho personal que no debía estar por falta de un perfil técnico", pero aclaró que el plan de austeridad significa "hacer más con menos, pero no es dejando de invertir como vamos a lograr tener mejores resultados".