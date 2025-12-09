De "Dios lo bendiga" a "era broma"
Sara Rocha recula y dice que fue un adelanto de los Santos Inocentes.
La diputada Sara Rocha Medina difundió este martes un segundo video en el que asegura que su mensaje previo —donde agradecía al gobernador y a Dios por una camioneta presuntamente rifada en un evento oficial— "era una inocentada adelantada".
Sara Rocha presume auto rifado por Gallardo: "Dios te bendiga, gobernador", dice
El mandatario estatal agasajó a diputados en desayuno decembrino que incluyó el sorteo de vehículos; Oscar Bautista fue otro de los afortunados
La nueva grabación, publicada tres horas después del primer video, contrasta con la escena original en la que la legisladora celebraba haber ganado una camioneta durante un desayuno entre el Ejecutivo estatal y diputadas y diputados.
Rocha no aclaró si recibió el vehículo ni si existió una entrega formal.
El segundo mensaje desató críticas, incredulidad y señalamientos de falta de claridad, mientras usuarios en redes cuestionaron la veracidad del supuesto "chiste" y pidieron explicaciones sobre la dinámica del sorteo.
Redacción
