De "Dios lo bendiga" a "era broma"

La diputada Sara Rocha Medina difundió este martes un segundo video en el que asegura que su mensaje previo —donde agradecía al gobernador y a Dios por una camioneta presuntamente rifada en un evento oficial— "era una inocentada adelantada".

La nueva grabación, publicada tres horas después del primer video, contrasta con la escena original en la que la legisladora celebraba haber ganado una camioneta durante un desayuno entre el Ejecutivo estatal y diputadas y diputados.

Rocha no aclaró si recibió el vehículo ni si existió una entrega formal.

El segundo mensaje desató críticas, incredulidad y señalamientos de falta de claridad, mientras usuarios en redes cuestionaron la veracidad del supuesto "chiste" y pidieron explicaciones sobre la dinámica del sorteo.