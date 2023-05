De enjambres bravos a producir miel

El 20 de mayo es el Día Mundial de las abejas, una fecha declarada por las Naciones Unidas en el 2018, en la que se busca concientizar a la población sobre la importancia de estas especies en el ecosistema y el impacto que genera en éstas la actividad humana.

Javier Luna Vázquez apicultor potosino, originario del municipio de San Ciro de Acosta, se ha desempeñado desde principios de 1990. “Me llamaba la atención de cómo era posible, que las abejas, salieran y regresaran. Yo decía: si las dejan libres, porque no aprovechan y se van, pero yo no conocía el modo de vida de las abejas y fue como me nació la inquietud, por saber más de ellas”

Explicó que existen dos formas para reproducir las abejas, una de estas es, mediante la captura de enjambres, considerada la más rústica, porque no se sabe la procedencia de ese enjambre, pero que habitualmente realiza en apoyo a instituciones, como son los Bomberos o Protección Civil a quienes la población reporta, por su presencia en viviendas de la ciudad.

Generalmente se encuentran colgados en los árboles, marquesinas o en las paredes, y ahí es cuando entra en función el apicultor, utilizando tan solo una cubeta, se colocan y se tapan con una malla, para después llevarlos hacia otro lugar y vaciarlos en una caja en la que permanecen en un periodo mínimo de tres días.

Dependiendo del temperamento de este enjambre es como se conserva o elimina a la reina, “hay enjambres que son muy bravos, en esos hay que cambiar a la reina, pero en los que son tranquilos, la conservo, y me ha dado muy buenos resultados, porque han tenido buen comportamiento y producción, son resistentes a plagas, no se enferman, porque se adaptan a la zona”.