De hasta 25 mil pesos, la multa por incumplir con pago de aguinaldo: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí advirtió que las empresas que no cumplan con el pago del aguinaldo podrían enfrentar multas que van desde 25 mil pesos hasta un millón o millón y medio de pesos, además del posible cierre en caso de persistir el incumplimiento.

Aunque el pago aún está dentro del plazo legal, el titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, afirmó que mantienen vigilancia y actuarán en cuanto detecten alguna falta.

El funcionario explicó que la aplicación de sanciones sería gradual, iniciando con una llamada de atención y dando oportunidad a la corrección.

Añadió que la cantidad dependerá de la economía de cada empresa y del tipo de problema con el personal. "Cada trabajador es digno de que se respete como tal con todos los derechos que marca la ley".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sánchez Lara señaló desconocer si en 2024 no se multó a empresas por el pago del aguinaldo, ya que asumió el cargo en la secretaría hasta marzo de ante año, aunque confirmó sanciones por otras irregularidades, como no incorporar a trabajadores al Seguro Social o no pagar salario mínimo.

Entre las irregularidades detectadas con mayor frecuencia se encuentra la contratación de empleados sin seguridad social: "Los contratan y los dejan en la deriva... como si fueran empleados informales", dijo.

El titular de la STPS indicó que actualmente han registrado alrededor de 15% de trabajadores informales y que cuentan con más de 48 mil empleados, de los cuales 34 mil corresponden a la formalidad en este periodo. Señaló que esperan avances el próximo año para abatir el desempleo al 100%, al afirmar que "San Luis Potosí no trabaja el que no quiere trabajar".

Dijo que existe demanda de personal en gasolineras, restaurantes y comercios, y que han incorporado a migrantes, refugiados, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres jóvenes, manteniendo "las puertas tan abiertas para cualquiera que quiera trabajar, siempre y cuando cumpla el requisito con la ley".