Preparan Operativo Aguinaldo

RIOVERDE.- Alistan el Operativo Aguinaldo por lo que se reforzará la vigilancia con 30 agentes extra que realizarán una vigilancia permanente cerca de instituciones bancarias y comercios durante esta temporada.

El comandante de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega, dijo que con el Buen Fin se reforzó la vigilancia en diversos sectores de la ciudad, para tener un programa seguro y que familias acudieran de compras sin riesgo alguno a diversos comercios de la ciudad.

Esta campaña de seguridad se aplicó porque hay empresas o dependencias que entregan el aguinaldo con anticipación, para que ciudadanos puedan aprovechar la campaña de descuentos. Es por ello que ya elementos recorren los centros comerciales, así como las instituciones bancarias.

Estarán participando 30 oficiales tanto en los recorridos pie tierra, como en las motopatrullas, se espera tener un saldo blanco por las estrategias que se aplicarán.

Puntualizó que en caso de percatarse de personas sospechosas, de inmediata pedir apoyo a los cuerpos de seguridad, para evitar ser víctimas de algún atraco.