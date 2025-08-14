logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

De programas oficiales, el segundo ingreso en hogares de SLP

De 2022 a 2024, los montos en conjunto se incrementaron hasta un 25 por ciento

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2025 10:29 a.m.
A
De programas oficiales, el segundo ingreso en hogares de SLP

Los beneficios provenientes de programas gubernamentales, fueron el segundo ingreso corriente promedio trimestral más alto en las transferencias que recibieron los hogares potosinos en el 2024.

De acuerdo con Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el ingreso corriente promedio trimestral de transferencias de las familias el año pasado, fue de 13 mil 983 pesos, 427 pesos más que en el 2022, equivalente a un aumento del 3 por ciento.

El primer lugar de las ganancias familias provinieron de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario con un ingreso corriente promedio trimestral de 5 mil 550 pesos.

Para sorpresa, el segundo ingreso correspondió a beneficios provenientes de programas gubernamentales de los diferentes niveles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cantidad corriente promedio trimestral fue 2 mil 601 pesos, 515 pesos más que en el 2022, equivalente a un incremento del 25 por ciento, precisa la ENIGH, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las otras fuentes correspondieron a: mil 814 pesos de transferencias en especie de otros hogares; mil 633 pesos de ingresos provenientes de otros países; mil 623 pesos de donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares; 641 pesos de transferencias en especie de instituciones; y 122 pesos de becas provenientes del gobierno y de instituciones.

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zavala López niega acusaciones de corrupción
Zavala López niega acusaciones de corrupción

Zavala López niega acusaciones de corrupción

SLP

Samuel Moreno

El regidor capitalino se dijo abierto a cualquier investigación de la Contraloría

El centro se atiende por acuerdos de Comité no de forma individual: EGC
El centro se atiende por acuerdos de Comité no de forma individual: EGC

El centro se atiende por acuerdos de Comité no de forma individual: EGC

SLP

Samuel Moreno

El alcalde respondió a la exigencia de la empresaria Alejandrina Cedillo sobre comercio informal

Baja nivel de las presas; suspenden desfogue
Baja nivel de las presas; suspenden desfogue

Baja nivel de las presas; suspenden desfogue

SLP

PULSO

Personal operativo de Protección Civil mantiene vigente los recorridos de supervisión

Se paga por agua potable de El Realito, reclama Galindo
Se paga por agua potable de El Realito, reclama Galindo

Se paga por agua potable de 'El Realito', reclama Galindo

SLP

Samuel Moreno

El alcalde lamentó que en la mitad de los días de 2025 no han enviado líquido constantemente