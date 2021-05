Debate no levantó y Gallardo no volvió

En un debate donde disminuyeron los ataques, diversos candidatos a la gubernatura del Estado reclamaron la ausencia de Ricardo Gallardo, quien debía responder a acusaciones relacionadas con el reparto de tarjetas de débito a cambio del voto y el pasado oscuro.

Tanto Octavio Pedroza como la candidata Mónica Rangel, recibieron reclamos en forma presencial por los resultados de sus cargos anteriores.

Juan Carlos Machinena Morales pidió a los candidatos punteros no burlarse de la ciudadanía, y dijo que por lo menos tiene a dos de ellos contemplados para invitarlos a trabajar en caso de que gane la gubernatura del estado.

Arturo Segoviano pidió a los potosinos no quejarse si no salen a votar.

Adrián Esper solicitó a los votantes votar por un candidato ciudadano y no votar por lo mismo cuando hay talentos, "y si no les gustó yo, busquen a otro".

Francisco Rico Ávalos prefirió no atacar a ningún candidato y pidió el voto para el partido de los profesores.

José Luis Romero Calzada dijo que le hubiera gustado tener enfrente a Ricardo Gallardo, para reprocharle el largo historial y las cuentas pendientes que con seguridad está tratando de arreglar, y por eso no acudió al debate, lo acusó de comprar medios de comunicación y pagar para comprar el voto. A Octavio Pedroza lo cuestionó por querer ser el gobernador de Movimiento Antorchista.

El Ceepac cedió los tiempos reglamentarios al ausente, quien perdió la oportunidad de presentar propuestas y defenderse de las acusaciones.

Mónica Rangel pidió dijo no votar por "los corruptos y ladrones que reparten tarjetitas", y señaló que el que no acudió, no fue candidato a gobernador por Morena porque fue rechazado precisamente por su historial.