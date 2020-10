Debe sancionarse a quien no respete restricciones: Puente

El retroceso a naranja en el semáforo epidémico que fue anunciado el viernes para la entidad, traerá repercusiones económicas por las limitaciones productivas, comentó el economista Gustavo Puente Estrada.

Explicó que hay negocios que no podrán continuar trabajando bajo este color en el semáforo, pero es importante que el sector productivo en todo el estado, pero especialmente en el área industrial, siga operando.

De seguir así se tendrán limitantes que dañarán la economía aún más luego de pasados siete meses de pandemia por Covid-19, agregó.

Considera Puente Estrada que debe haber sanciones para quien no cumpla con las normas sanitarias porque la falta hacia éstas, afecta a la ciudadanía en general. “Una exigencia real para la disciplina porque si no, no vamos a poder trabajar y esto afectará al sector productivo, necesariamente debe haber respeto hacia los demás”.

Explicó que el cambio de color amarillo a naranja en el semáforo sanitario, es resultado de la falta de disciplina hacia el tema de la salud por parte de los potosinos y de la gente joven que ha relajado las medidas sanitarias de sana distancia solicitadas por las autoridades de salud.