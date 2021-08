"Decisión del PRI no afecta impugnación"

El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, expresó que la decisión de los priistas de no seguir impugnando la reciente elección de gobernador "no afectará en manera alguna el proceso que está por resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

Dijo que el diálogo con el Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene vigente.

"Tenemos espacios que ganamos como coalición en municipios y en el Congreso del Estado, por lo que estaremos construyendo en este sentido las agendas de trabajo que atiendan las propuestas que se hicieron en campaña ante la ciudadanía", explicó el dirigente.

Dijo que la decisión del PRI se respeta, pero que no se comparte en Acción Nacional y aseguró que dicha decisión no afectará el proceso de impugnación y que "no seremos rehenes ni tapaderas de nadie".

Aguilar Hernández reiteró que el PAN seguirá firme en la impugnación presentada por la elección para la gubernatura, pues "queremos que se respete la voluntad de las y los potosinos y se aclaren las múltiples irregularidades detectadas en la jornada del 6 de junio. No vamos a dar ni un paso atrás. Seguimos atentos a las resoluciones de los órganos electorales y además, estamos pendientes de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) dentro de su Comisión de Fiscalización, sobre los rebases de los topes de gastos de campaña".