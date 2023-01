Decomisa Coepris aparatos de embellecimiento, ampolletas para mesoterapia, cosméticos mal etiquetados e implantes mamarios

A fin de evitar riesgos a la salud de la población que demanda los servicios de embellecimiento y perfeccionamiento del cuerpo, incluyendo aquellos basados en procedimientos de cirugía estética, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realiza de manera permanente la vigilancia y control sanitario de clínicas donde se realizan actividades de medicina estética, así como de aquellos establecimientos que de manera no invasiva, ofertan a la población procedimientos para el embellecimiento corporal y reducción de peso.

Son revisados de forma permanente: clínicas de embellecimiento, incluyendo spas, donde se ofertan masajes reductivos, clínicas bariátricas en las que se realizan procedimientos de bypass gástrico, manga gástrica, así como clínicas en dónde se llevan a cabo lipoesculturas, liposucción, abdominoplastía, consultorios de medicina alternativa como acupuntura técnica utilizada para el control de peso, así como consultorios donde se realizan actividades de medicina estética y anti-envejecimiento como la aplicación de botox, microdermoabrasión, rellenos faciales etc. Y finalmente unidades quirúrgicas ambulatorias.

Durante el 2022 la COEPRIS realizó un total de 99 verificaciones sanitarias a igual número de establecimientos, lo que derivó en la suspensión de actividades de 10 establecimientos por no contar con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, infraestructura no acorde a lo que se realiza y por actividades realizadas por personal no capacitado o certificado. También se hizo aseguramiento de productos como 4 aparatos de embellecimiento, 750 ampolletas para mesoterapia, 10.8 kilos de cosméticos mal etiquetados y 11 implantes mamarios que no estaban en un lugar certificado.

Con base en la Ley General de Salud y a fin de no poner en riesgo la salud de la población, todo procedimiento relacionado con cambiar, corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deben efectuarse en establecimientos o unidades médicas con Licencia Sanitaria y por médicos especialistas en Cirugía Plástica que cuenten con certificado vigente emitido por el Colegio De Cirujanos Plásticos.

En aquellos establecimientos donde se ofertan tratamientos no invasivos para el embellecimiento o control de peso, la población debe observar que cuenten con Aviso de Funcionamiento emitido por COEPRIS, en estos no deben realizarse actos quirúrgicos, los aparatos de uso cosmético deben contar con registro sanitario y manuales en español, los insumos deberán presentar registros sanitarios y etiquetados en español, los nutriólogos no deben prescribir medicamentos para el control de peso ni llevar a cabo la aplicación de mesoterapia (aplicación de medicamentos inyectables para el control del peso).

Se recomienda a la población que tiene contemplado realizar algún tratamiento de embellecimiento o reducción de peso, ya sea por algún procedimiento estético o alguno no invasivo, verificar lo siguiente: que el personal cuente con la documentación que acredite sus estudios y certificaciones, que el establecimiento tenga a la vista una Licencia Sanitaria para el caso de cirugías estéticas, o bien Aviso de Funcionamiento si son procedimientos no invasivos.

En Infraestructura y Equipamiento es necesario revisar que el área quirúrgica esté separada del área de consulta, con acceso restringido, libre de toda contaminación; los quirófanos tienen que contar con áreas específicas y delimitadas como sala de operación, vestidores y áreas de tránsito. La COEPRIS invita a la población presentar su Denuncia Sanitaria a través del correo coepris.denuncias@slpsalud.gob.mx, en el teléfono 444 811 92 85 o bien, a través de nuestra página de Facebook @CoeprisSanLuisPotosi.