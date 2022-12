Decomisan 100 kilos de pirotecnia ilegal en la entidad

A-AA+

AN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Durante el Operativo Cohetón realizado en la capital de San Luis Potosí por las Direcciones de Comercio, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante las fiestas de Navidad el 24 y 25 de diciembre, se decomisaron 100 kilogramos de pólvora prohibida.

Acorde con la información proporcionada por la Dirección de Comercio del municipio de San Luis Potosí, los 100 kilogramos decomisados durante el pasado fin de semana derivan de la revisión en cinco puestos de venta que ofertaban productos prohibidos, los cuales no presentaron su permiso de venta.

Alertaron, además, que en dichos comercios no se encontraban los titulares o encargados del puesto, sino que se apoyaban de niños para realizar las ventas.

Los recorridos para la supervisión de los productos ofertados se realizaron tanto en diferentes puntos de la capital potosina como en las delegaciones de Villa de Pozos, La Pila y Bocas.

Las autoridades detallaron que afortunadamente la mayoría de las y los vendedores cumplieron con las medidas administrativas y de seguridad solicitadas por Protección Civil y la Dirección de Comercio municipal.

Por su parte, el titular de Comercio municipal de San Luis Potosí, Jorge García Medina, precisó que para la venta de pirotecnia, en especial ya próximos los días 30 y 31 de diciembre, "habrá tolerancia cero", pues se busca garantizar la seguridad tanto de vendedores, como de la ciudadanía, por lo que si se detectan comerciantes que no cumplen con los permisos y las medidas de seguridad solicitadas se procederá al decomiso de la mercancía.