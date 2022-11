Decomisan en frontera de EEUU artesanías y alimentos a edil de Santa María del Río

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- "Valió todo, valió barriga, oigan. Nos quitaron todo, las campechanas, las enchiladas, más de 150 quesos que traíamos.. Mis paisanos, la mera neta me da un chorro de pena porque voy a llegar con las manos vacías", dijo en un video el presidente municipal de Santa María del Río, Emmanuel Govea Díaz, a través de sus redes sociales.

El edil del cuarto Pueblo Mágico de San Luis Potosí se encontraba en un viaje oficial programado para tener un encuentro con paisanos originarios del municipio en Estados Unidos, pero que actualmente radican en las ciudades de Texas y Arkansas.

"No sé si reír o llorar", continuó Govea Díaz en su video donde explica que llegó antes del medio día a la frontera en tres vehículos conducidos por su equipo de trabajo y en los cuales transporta los quesos, campechanas y algunas artesanías de Ixtle para regalar a los migrantes en su encuentro "Dejando Huella y estrechando lazos", pero la situación se tornó sospechosa para los oficiales fronterizos quienes finalmente no les permitió la entrada de sus artículos agrícolas y artesanías, por lo que debieron dejarlo todo si deseaban continuar con su ingreso a la frontera.

"Traíamos tres vehículos, pero hagan de cuenta que los olieron y dijeron 'estos son los mismos, ustedes van a hacer negocio'... Nos mandaron caminando desde el puente, estamos aquí en un mall (plaza comercial) para comer algo, no hemos ni desayunado", expresó.Previo a las fechas de los festejos de Día de Muertos, el edil anunció que en coordinación con Enlace Migratorio realizaría este primer encuentro con el objetivo de llegar a Dallas, Texas, y Little Rock, Arkansas, para un convivio con paisanos que no viajaron a su lugar de origen durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre."Ojalá que coman hartas campechanas los gringos, que sepan lo que es Santa María del Río y se enamoren de mi Pueblo Mágico, porque yo voy a enamorarme de mis paisanos, voy a eso, vamos a platicar y a pasarla bien fregón, nos vamos a echar una barbacoa y un baile, nada nos detiene, vamos jalando", dijo Govea en su video.Finalmente, el edil prometió que pese a las circunstancias que se salieron de control, terminaría su encomienda y concluiría conforme a lo programado en su viaje en este primer encuentro con paisanos los días 6 y 9 de noviembre respectivamente; además, puntualizó que en otra oportunidad futura mandaría las campechanas prometidas.¿Qué artículos o alimentos no se permiten introducir en las aduanas fronterizas?La medida de prohibir la introducción de alimentos a los Estados Unidos se debe a medidas sanitarias para evitar plagas y enfermedades de origen alimentario, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), además todo alimento retenido en la frontera es destruido.En general, está prohibido todo producto de origen animal y aviar procedentes de países en los que se registran casos de enfermedades en el ganado, fiebre aftosa, gripe aviar, entre otras, por lo que la mayoría de los productos cárnicos, avícolas, así como lácteos y huevo están prohibidos o restringidos.La leche líquida de productos lácteos deshidratados para ser utilizados por lactantes son admitidos si la cantidad es razonable.La entrada de frutas o verduras frescas o congeladas también están prohibidas debido al riesgo de plagas y enfermedades. Podrían ser permitidas si fueron producidas o cultivadas en Canadá, pero necesitan pruebas que lo demuestre.Sin embargo, sí se permite la entrada de alimentos como condimentos, aceites, pan, galletas, cereales, pero deben ser envasados o productos horneados. Las especias y condimentos la mayoría deben ser secas y hay excepción en algunas así como en varias semillas.También, hay una disposición en la que el viajero no se le permite llevar más de 22 kilos de un artículo o se consideraría un envío comercial y debe someterse a medidas adicionales como inspecciones de seguridad, llenado de formularios ante aduanas estadounidenses para ser inspeccionados.