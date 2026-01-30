Decreto de Patrimonio no detiene obra en el Saucito

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el reciente Decreto Administrativo que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado las Fiestas Patronales en honor al Señor del Saucito, su peregrinaje, ruta procesional y de penitencia, no modifica ni detiene la obra del desnivel proyectada en la zona de Fray Diego de la Magdalena.

El edil informó que el Ayuntamiento ya inició formalmente reuniones de trabajo con los vecinos del Saucito, como parte de un proceso de diálogo que se ha mantenido durante dos años con diversos grupos de la comunidad, a fin de atender sus solicitudes e integrar sus planteamientos al proyecto final.

Galindo Ceballos explicó que se han recibido todas las peticiones ciudadanas y que el proyecto definitivo será dado a conocer una vez concluida la etapa de consulta, con el objetivo de convencer al mayor número de personas de que se trata de una propuesta viable y funcional.

Asimismo, destacó el interés de trabajar de manera conjunta con el Gobierno del Estado, al considerar que un proyecto coordinado permitirá fortalecer el impacto de la obra sin afectar el valor cultural de la zona.

El alcalde subrayó la importancia de la declaratoria, la cual dijo es resultado de un expediente elaborado durante dos años y que busca proteger el patrimonio del Saucito, incluido el panteón viejo, el cual se pretende preservar y consolidar como un espacio con valor cultural. En este sentido, anunció que se preparan inversiones para garantizar su conservación adecuada.

Además, enfatizó que la declaratoria también resguarda la tradición de las fiestas en honor al Señor del Saucito, por lo que reiteró que la protección del patrimonio cultural y el desarrollo urbano no son objetivos opuestos.

"Ambas cosas pueden coexistir: la preservación de la tradición y el impulso a nueva infraestructura. Si se cuida y se planea bien, puede funcionar muy bien", concluyó el presidente municipal.