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Decreto fija piso salarial de 14 mil para policías

La reforma modifica artículos constitucionales y obliga a municipios a cumplir con el nuevo salario.

Por Pulso Online

Abril 16, 2026 08:46 p.m.
A
Decreto fija piso salarial de 14 mil para policías

El gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis el decreto 0511, mediante el cual se formaliza la reforma constitucional que establece un salario mínimo mensual de 14 mil pesos para los elementos de seguridad pública municipal, medida que también impone nuevas obligaciones y sanciones a los ayuntamientos en caso de incumplimiento.

Reforma constitucional y modificaciones legales

El decreto modifica los artículos 114 y 133 de la Constitución local, y reforma diversas disposiciones en materia de seguridad pública, administración municipal y responsabilidad hacendaria.

Implementación y coordinación con municipios

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A partir de esta reforma, los municipios garantizarán que ningún policía municipal perciba un salario inferior a los 14 mil pesos netos mensuales, mismo que se actualizará conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta reforma también contempla que el Ejecutivo estatal pueda establecer convenios de coordinación con los municipios para facilitar la implementación progresiva del nuevo esquema, sin que esto implique compromisos permanentes para el estado.

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