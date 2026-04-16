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Dan a Gobernación control de licencias de bebidas alcohólicas

El acuerdo otorga a la Dirección General de Gobernación la facultad de autorizar, modificar y cancelar permisos

Por Rubén Pacheco

Abril 16, 2026 03:13 p.m.
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Dan a Gobernación control de licencias de bebidas alcohólicas

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona delegó a la Dirección General de Gobernación, encabezada por María Guadalupe Chávez Meza, la facultad para la administración integral de los permisos relacionados con la venta, distribución, consumo, almacenamiento y suministro de bebidas alcohólicas en el estado.

El acuerdo establece que la funcionaria estará facultada para autorizar, suscribir, expedir, refrendar, registrar, custodiar, modificar, suspender y cancelar licencias y permisos, en todas sus modalidades, categorías, giros y clasificaciones previstas en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

Asimismo, se precisa que estas atribuciones podrán ejercerse sin necesidad de refrendo o validación del Secretario General de Gobierno ni de opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, salvo en los casos en que una disposición legal lo establezca de manera expresa.

El documento también señala que los procedimientos en esta materia deberán apegarse en todo momento a los plazos, formas de notificación, reglas de verificación y medidas de seguridad establecidas en la normativa correspondiente.

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Finalmente, se detalla que el acuerdo tendrá vigencia hasta el 25 de septiembre de 2027, fecha en que concluye la actual administración pública estatal.

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